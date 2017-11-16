ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Директор крупнейшей американской сети иновещания "Голос Америки" Аманда Беннетт отказалась комментировать возможность признания сети в РФ иностранным агентом.

Источник в Минюсте России сообщил РИА Новости, что "Радио Свобода" и "Голос Америки", а также их отдельные проекты "Настоящее время", "Кавказ.Реалии" и "Idel.Реалии" в среду получили уведомление от о возможности признания их иностранными агентами.

"Голос Америки" не будет комментировать или спекулировать насчет мер, предложенных какими-либо хозяйствующими субъектами", — сказала она. И добавила, что "Голос Америки" — независимая новостная организация, действующая в рамках закона, объективная и всесторонняя". "Мы подтверждаем свою миссию предоставлять независимые и заслуживающие доверия программы для нашей аудитории по всему миру", — подчеркнула она.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.