Кузнецова призвала ГД снять с рассмотрения проект об участии детей в суде

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала Госдуму снять с рассмотрения законопроект, который предусматривает возможность ребенка старше 10 лет давать самостоятельные показания в суде, в том числе без присутствия родителей, сообщает аппарат детского омбудсмена в среду.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает Государственной Думе РФ снять с рассмотрения во втором чтении проект федерального закона № 103372-7 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних)", — говорится в сообщении.

Как уточняют в аппарате Кузнецовой, законопроект был принят Госдумой в первом чтении 20 октября. Он, в частности, предполагает при рассмотрении судебных споров возможность замены законного представителя несовершеннолетнего на адвоката, возможность ребенка старше 10 лет давать самостоятельные показания, в том числе без присутствия родителей, которых в отдельных случаях (при подозрении на способность оказать влияние на ребёнка) предлагается удалять из зала заседаний.

В сообщении отмечается, что "при рассмотрении законопроекта 20 октября 2017 года предложения или замечания, высказанные в официальном заключении уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, не рассматривались".

"Поспешное принятие данного законопроекта в первом чтении уже привело к отрицательному общественному резонансу, а дальнейшая работа над ним может вызвать еще более широкие и разнообразные акции протеста", — считает Кузнецова.

Детский омбудсмен напомнила, что в Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года декларируется необходимость повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи, а в основу государственной семейной политики положены принципы самостоятельности семьи в принятии решений относительно своей внутренней жизни, презумпция добросовестности родителей в осуществлении родительских прав. Рассматриваемый законопроект, по мнению Кузнецовой, противоречит этим принципам. Она также отмечает, что участие ребенка в судебном процессе может иметь травмирующие психоэмоциональные последствия.