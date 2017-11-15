Оренбургская область подведет итоги проекта "Бережливая поликлиника"

ОРЕНБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Итоги реализации первого этапа пилотного проекта "Бережливая поликлиника" в Оренбургской области подведут в конце декабря, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Проект по внедрению новых технологий в работу медицинских учреждений стартовал в Оренбурге в апреле 2017 года в четырех медицинских организациях региона. В настоящее время проект реализуется в десяти лечебных учреждениях, среди которых как городские, так и районные больницы.

"Бережливая поликлиника" для нас это рациональная организация труда без дополнительного вложения средств, обеспечивающая комфортное пребывание пациентов в лечебном учреждении", — цитирует собеседник агентства министра здравоохранения Оренбургской области Галину Зольникову.

По ее словам, в поликлиниках появились администраторы, которые регулируют потоки пациентов. Кроме того, запущены колл-центры и диспетчерские центры, куда поступают входящие звонки, появились специальные кабинеты для выписки льготных рецептов.

В пресс-службе добавили, что в городской клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге в первую очередь организовали диспетчерские центры, наладили запись на прием к специалистам через интернет-сервисы и инфоматы.

Кроме того, для работников регистратур оренбургских поликлиник был проведен тренинг по общению с пациентами, в котором приняли участие 30 сотрудников.

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