Лотерейный билет на полмиллиарда рублей был куплен в поселке под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Торговый Дом "Столото" подтвердил, что лотерейный билет с выигрышем 506 миллионов рублей был куплен в поселке Панино Воронежской области, сообщила РИА Новости в среду руководитель PR-службы АО "Торговый Дом "Столото" Юрия Гавришова.

Ранее компания "Торговый Дом "Столото" сообщила, что житель Воронежской области 5 ноября выиграл в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Поскольку пока победитель не вышел на связь, Почта России попросила откликнуться человека, который в период с 23 октября по 3 ноября приобрел выигрышный лотерейный билет в отделении почтовой связи в Воронежской области. По данным СМИ, билет был куплен в почтовом отделении поселка Панино.

"Да, действительно, билет был приобретен в поселке Панино", — сообщила собеседница агентства.

В Аннинском почтамте, куда территориально относится почтовое отделение поселка Панино, в среду РИА Новости пояснили, что пока обладатель выигрышного билета к ним не обращался.

В поселке Панино весной этого года уже был крупный выигрыш в лотерею — около 14 миллионов рублей.

Победители государственных лотерей получают всю сумму выигрыша, а затем в течение налогового года самостоятельно выплачивают по месту жительства подоходный налог в размере 13%. Лотерейный выигрыш ожидает своего обладателя не менее 3,5 лет.