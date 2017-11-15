Лотерейный билет на полмиллиарда рублей был куплен в поселке под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Торговый Дом "Столото" подтвердил, что лотерейный билет с выигрышем 506 миллионов рублей был куплен в поселке Панино Воронежской области, сообщила РИА Новости в среду руководитель PR-службы АО "Торговый Дом "Столото" Юрия Гавришова.
"Да, действительно, билет был приобретен в поселке Панино", — сообщила собеседница агентства.
В Аннинском почтамте, куда территориально относится почтовое отделение поселка Панино, в среду РИА Новости пояснили, что пока обладатель выигрышного билета к ним не обращался.
В поселке Панино весной этого года уже был крупный выигрыш в лотерею — около 14 миллионов рублей.
Победители государственных лотерей получают всю сумму выигрыша, а затем в течение налогового года самостоятельно выплачивают по месту жительства подоходный налог в размере 13%. Лотерейный выигрыш ожидает своего обладателя не менее 3,5 лет.