В Оренбуржье до конца декабря благоустроят 11 дворов

ОРЕНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" до конца декабря в Оренбургской области будут благоустроены 11 дворов и общественных территорий, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"Проект реализуется в 13 муниципальных образованиях. Из подлежащих реконструкции 36 дворов в настоящий момент введены в эксплуатацию уже 25", — сказал министр строительства Оренбургской области Александр Полухин на открытии одного из реконструированных дворов.

Он добавил, что территориальное укрупнение дворов и общественных пространств проводилось впервые.

"Опыт благоустройства дворовых территорий в Оренбурге может стать примером для остальных муниципалитетов. В этом году в областном центре в проект вошли пять дворовых территорий, но они объединяют более 80 домов. Мы получили большие площади, на которых есть места для отдыха горожан любого возраста", — цитирует пресс-служба слова Полухина.

Другие новости региона читайте здесь >>