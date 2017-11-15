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Общество

Стали известны финалисты онлайн-тестирования конкурса "Лидеры России"

17:5615.11.2017
02800
© РИА Новости / Максим БогодвидМужчина за компьютером. Архивное фотоМужчина за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Первую часть дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России" прошли 12,5 тысяч человек, которые получили доступ к завершающему этапу онлайн-тестирования — проверке на управленческий потенциал, после чего лучшим конкурсантам предстоит пройти очный этап отбора, сообщили в пресс-службе проекта "Лидеры России".

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Финал конкурса, к участию в котором будут приглашены 300 лучших участников со всей России, пройдет в Москве в январе-феврале 2018 года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

"В первых трех тестах дистанционного этапа Всероссийского конкурса "Лидеры России" приняли участие 78170 человек. Они прошли тест на общие знания (10 ноября), тест на числовые способности и тест на вербальные способности (оба — 12 ноября). 12,5 тысяч лучших участников получили приглашение на прохождение следующего теста. Это на 2,5 тысячи участников больше, чем планировалось изначально", — говорится в сообщении.

Отчеты с результатами прохождения тестов с рекомендациями по развитию соответствующих качеств были опубликованы в среду, 15 ноября, в личных кабинетах участников.

"В отчете экспертной группы отмечается, что алгоритм обработки данных зафиксировал 1783 атипичных протокола. Участники, показавшие такие результаты, пройдут контрольное тестирование, если им удастся выйти в полуфинал", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что завершающий онлайн-тест будет проходить с 16 по 17 ноября, после чего будут отобраны лучшие конкурсанты для участия в очном этапе отбора. Завершающий тест на управленческий потенциал займет около двух часов, на его прохождение отводится двое суток — с 8 часов утра 16 ноября по местному времени до 8 часов утра 18 ноября по местному времени.

Проигравших нет

По словам проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова, те, кто прошел хотя бы один тест выше среднего, получат сертификаты от организаторов.

"В нашем конкурсе есть победители, но нет проигравших. Мы благодарим всех, кто нашел время, чтобы пройти тесты. У разных людей разные мотивы, но сам факт участия говорит, что у такого человека есть устремления и желания что-то изменить и в своей жизни, и в жизни общества. Мы ценим это и дарим всем электронную книгу на выбор для саморазвития", — цитирует пресс-служба проекта слова Комиссарова.

Служащие на рабочем месте. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Итоги тестирования будут опубликованы 22 ноября, после чего в течение двух дней у участников будет возможность подать апелляцию. Следующим этапом станут очные полуфиналы, которые пройдут в центре каждого федерального округа.

Изначально для участия в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, из которых завершили процедуру регистрации 189 тысяч, а интервью загрузили 89 тысяч конкурсантов. Более 90 тысяч человек сошли с дистанции, прервав регистрацию на этапе загрузки паспортных данных или не успев загрузить видеоинтервью. При этом на старте конкурса предполагалось участие 10-15 тысяч человек, затем эта цифра возросла многократно

Конкурс реализуется комиссией при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Председатель комиссии — руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Оператор проекта — Высшая школа госуправления РАНХиГС.

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