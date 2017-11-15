Путин вручил космонавту Овчинину звезду Героя России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации космонавту испытателю Алексею Овчинину.

"Высочайший уровень подготовки, умение эффективно решать сложнейшие задачи традиционно отличают представителей нашего отряда космонавтов. Звание Героя Российской Федерации и почетное звание летчика-космонавта РФ присвоено Алексею Николаевичу Овчинину", — сказал при этом президент.

"Я делал и буду делать все от меня зависящее для укрепления безопасности и благополучия нашей страны. Еще раз большое спасибо!" — поблагодарил главу государства космонавт.

Кроме того, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил космонавт-испытатель Юрий Маленченко, аналогичный орден 3 степени вручили космонавту Сергею Волкову, а "За заслуги перед отечеством" 4 степени наградили космонавтов-испытателей Михаила Корниенко и Антона Шкаплерова.

Овчинин совершил один космический полет. Он прибыл на МКС в составе экипажа миссии МКС 47/48 с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джеффом Уильямсом на последнем в истории корабле серии "Союз ТМА-М".