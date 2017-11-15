Путин вручил космонавту Овчинину звезду Героя России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации космонавту испытателю Алексею Овчинину.
"Я делал и буду делать все от меня зависящее для укрепления безопасности и благополучия нашей страны. Еще раз большое спасибо!" — поблагодарил главу государства космонавт.
Кроме того, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил космонавт-испытатель Юрий Маленченко, аналогичный орден 3 степени вручили космонавту Сергею Волкову, а "За заслуги перед отечеством" 4 степени наградили космонавтов-испытателей Михаила Корниенко и Антона Шкаплерова.
Овчинин совершил один космический полет. Он прибыл на МКС в составе экипажа миссии МКС 47/48 с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джеффом Уильямсом на последнем в истории корабле серии "Союз ТМА-М".