Строительство проблемных домов на Кубани завершится до конца 2020 года

КРАСНОДАР, 15 ноя — РИА Новости. Строительство проблемных домов на Кубани, официально зарегистрированных в краевом реестре, завершится до конца 2020 года, сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным региональных властей, сегодня в реестре числятся более 800 обманутых участников долевого строительства и порядка 60 проблемных объектов.

По данным краевой администрации, дорожные карты по завершению строительства готовы на 90%, для включенных в реестр объектов власти муниципалитетов при содействии краевых ведомств находят новых инвесторов. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, жители, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, должны знать о том, что предпринимается для устранения проблемы.

"Не может быть такого, чтобы понимание власти по решению ситуации отличалось от понимания дольщиков. Проблема тянется с 2005 года, и сейчас просто искать виноватых – неперспективно, это не приведет к результату. Нам надо дома достраивать", – заявил губернатор на совещании по реализации дорожных карт по сдаче долгостроев.

Кондратьев поставил задачу главам муниципалитетов завершить строительство домов, которые находятся в краевом реестре, до конца 2020 года.

Как сообщила региональная администрация со ссылкой на мэра Краснодара, по краевой столице дорожные карты практически готовы. По словам главы города, инвесторы найдены для ЖК "Таурас-96" и ЖК "Территории счастья", ведутся переговоры по передаче прав на ЖК "Кино" и "Рич Хаус" новым застройщикам, так как предыдущие находятся под следствием.

В пресс-службе администрации Кубани добавили, что с потенциальными инвесторами обсуждаются вопросы по достройке ЖК в Сочи – "Москва" и "Ямайка", в Анапе – объекта по адресу ул. Владимирская, 114.

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