Москалькова проведет открытый урок по правам человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проведет всероссийский открытый урок по правам человека 1 декабря, сообщается на сайте омбудсмена.

"Первого декабря в МГИМО Татьяна Москалькова проведет Всероссийский открытый урок "Права человека" для школьников, который станет началом единого образовательного проекта "Права человека"", — говорится на сайте.

Уточняется, что на уроке уполномоченный расскажет о возникновении института омбудсмена, об основных направлениях его деятельности и о личном опыте защиты прав граждан России.

Ранее в аппарате сообщали, что открытый урок планировался на конец ноября. Москалькова неоднократно отмечала важность правового воспитания молодежи в России. Осенью она прочитала ряд лекций про институт омбудсмена студентам нескольких московских вузов.