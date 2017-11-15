В Ульяновской области выделят 4 млн рублей на развитие ФАП и райбольницы

УЛЬЯНОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Около двух миллионов рублей выделят власти Ульяновской области на ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Новая Кулатка и еще 2 миллиона рублей — на ремонт гинекологического отделения Старокулаткинской районной больницы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В прошлом году мы чётко для себя определили стратегию развития здравоохранения в сельской местности и продолжаем двигаться в выбранном направлении. В Старокулаткинском районе проживает около 12 тысяч человек, необходимо обеспечить их качественной и доступной медицинской помощью. Уже в следующем году мы приступим к ремонту ФАПа в селе Новая Кулатка, гинекологического отделения районной больницы и строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Мосеевка", — цитирует пресс-служба слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По данным пресс-службы, планируется, что фельдшерско-акушерский пункт села Новая Кулатка переместят в здание сельской школы, после чего начнётся ремонт учреждения.

"Около двух миллионов рублей на эти цели выделят из регионального бюджета. Губернатор также распорядился дополнительно направить около двух миллионов рублей из областного бюджета на ремонт гинекологического отделения больницы, а также средства на строительство модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Мосеевка", — добавляет пресс-служба.

По словам главы регионального Минздрава Рашида Абдуллова, в текущем году на восстановление отделения терапии Старокулаткинской районной больницы власти уже выделили 11,5 миллионов рублей.

"На эти средства выполнен капитальный ремонт отделения терапии. Полностью заменены электропроводка, система водоснабжения и канализации, отремонтированы санузлы, закуплены новые светильники и установлены бактерицидные лампы. В следующем году мы планируем отремонтировать пищеблок. Около 2,5 миллионов рублей на эти цели уже заложены в региональном бюджете на 2018 год", — сообщил министр.

Как отмечает пресс-служба, в 2016 году во время проведения пленарного заседания форума сельского здравоохранения глава региона подписал концепцию развития сельского здравоохранения Ульяновской области до 2020 года. Программа включает в себя такие приоритетные направления, как материально-техническое обновление лечебных учреждений, оснащение их современным медицинским оборудованием и санитарным транспортом, а также развитие информатизации, кадрового потенциала, внедрение дистанционных технологий медицинской диагностики, телемедицины и скрининговых обследований населения.

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