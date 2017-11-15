Исследование показало, что россияне стали дольше искать работу

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россияне в 2017 году стали дольше искать работу по сравнению с прошлым годом, сообщается в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

"Увеличивается средняя продолжительность поиска работы безработными: в сентябре 2017 года она составила 8,0 месяцев, хотя годом ранее была 7,6 месяцев", — говорится в материалах.

Эксперты отмечают, что доля безработных, ищущих работу более 12 месяцев, так называемая застойная безработица, выросла с 29,8% до 33,1%, тогда как доля ищущих менее 3 месяцев сократилась с 33,4% до 30,8%.

Авторы исследования также отметили, что реальные располагаемые денежные доходы населения сократились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,3%. При этом согласно предварительным данным Росстата, реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий в сентябре возросли на 2,6% и 1,3% соответственно.

"В целом, новые данные по рынку труда скорее подтверждают тезис о сложившейся в экономике ситуации негативной стабилизации: заработные платы за три квартала показывают небольшой средний рост на уровне 2,9%, уменьшается численность рабочей силы, причем численность занятых в сентябре 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась сильнее, чем численность безработных (285 тысяч человек против 203 тысяч человек)", — отмечают авторы исследования.

Как сообщается в материалах, в целом в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,2%, в то время как реальная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий увеличились соответственно на 2,5% и 4,2%.

"Уровень доходного неравенства в январе-сентябре 2017 года не изменился относительного такого же периода 2016 года и остался ниже уровня 2012-2014 годов", — добавили эксперты.