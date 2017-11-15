В Карачаево-Черкесии открылся новый детский сад на 200 мест

ЧЕРКЕССК, 15 ноя — РИА Новости. Детский сад "Радуга" на 200 мест открылся в среду в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

На открытии дошкольного учреждения от имени главы республики Рашида Темрезова собравшихся приветствовал председатель правительства Карачаево-Черкесии Аслан Озов.

"В Карачаево-Черкесии в последние годы стало доброй традицией открытие дошкольных образовательных организаций. В республике полностью ликвидирована проблема обеспеченности детскими садами для детей в возрасте от трех до семи лет. Сегодня наша задача — обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"", — привел собеседник агентства слова Озова.

Детский сад "Радуга" рассчитан на 200 мест и является частью современного образовательного объекта, в который также входит школа на 408 мест; ее открытие состоялось 1 сентября прошлого года.

Строительство комплекса в самом густонаселенном микрорайоне Учкекена Камыш-Кулак началось в 2014 году по решению главы республики. Общая площадь здания составляет свыше 3,2 тысячи квадратных метров и соответствует всем современным нормам и требованиям. Во дворе детского сада площадью 5 тысяч квадратных метров расположены беседки, спортивные снаряды, подобранные индивидуально по возрасту групп. Девять удобных детских игровых площадок покрыты современным, амортизирующим при падении, материалом, который позволит избежать травм.

По данным пресс-службы главы республики, за последние пять лет в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии открыто четыре новых дошкольных учреждения.

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