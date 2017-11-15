На олимпиаду студентов "Я – профессионал" поступило более 50 тысяч заявок

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. За первые семь дней официальной регистрации на олимпиаду студентов "Я — профессионал" подано свыше 50 тысяч заявок из более чем 550 населенных пунктов России, сообщают организаторы мероприятия. Лидерами по количеству участников на данный момент являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар и Екатеринбург.

"Наиболее популярные, по данным на 15 ноября, направления — компьютерные науки, математика, менеджмент, психология и экономика. Будем следить, как изменится этот рейтинг в дальнейшем. Каждый участник на отборочном онлайн-этапе может попробовать свои силы в любом количестве направлений", — отметила руководитель проекта Валерия Касамара.

Всего участники олимпиады смогут попробовать свои силы в интеллектуальном соревновании по 27 направлениям и сделать первый шаг к карьере в крупнейших компаниях страны. Для тех, кто уже прошел регистрацию, доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они различаются по формату и времени, которое отведено на их выполнение.

Отборочный этап олимпиады пройдет в начале декабря онлайн. Участники, продемонстрировавшие высокие результаты, выйдут в заключительный этап, который состоится 27-30 января в очном формате.

Ключевая особенность олимпиады "Я — профессионал" — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Победителей ждут денежные премии, поступления в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях и профили в закрытой базе "Молодые профессионалы", доступной рекрутерам крупнейших компаний.