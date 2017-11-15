Минобрнауки обсуждает возможность введения устной части в ЕГЭ по литературе

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с профессиональным сообществом и экспертами обсуждает возможность введения устной части на экзамене по литературе, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в среду глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о проблемах российских школьников с функциональным чтением. В связи с этим и была введена устная часть в экзамен по русскому языку. Ведомство намерено дополнить устной частью и экзамен по литературе.

"Минобрнауки России совместно с профессиональным сообществом, экспертами обсуждает формы и сроки введения устной части в государственную итоговую аттестацию по литературе. Вопрос требует детального рассмотрения и проработки", — говорится в сообщении.