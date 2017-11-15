МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Использование смартфона в качестве получения различных услуг уже достаточно распространено, но идентификация по SIM-картам при действующих правилах пользования, которые устанавливаются операторами, нестабильна, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Как написала в среду газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Дума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов — "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Наш мобильный телефон становится цифровой копией нашей жизни, и теоретически он заменяет нам не только паспорт, но и множество услуг реальной жизни, в том числе государственные. В плане SIM-карт также есть крипторазработки, позволяющие выпускать карты с цифровой подписью, что кратно увеличит безопасность при идентификации", — рассказал Щельцин РИА Новости.

"Однако не стоит забывать, что если мы говорим о масштабе всей страны, мы будем пользоваться текущими правилами и нормами, в которых бизнес устанавливает, как и сколько мы можем распоряжаться SIM-картами и при каких условиях у нас их отбирают", — заметил эксперт.

Он напомнил, что в случае неиспользования SIM-карты в течение шести месяцев в предоплатной системе или в течение трех месяцев в постоплатной системе, карта перестает принадлежать человеку и возвращается к оператору для передачи новому клиенту.