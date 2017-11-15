МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Использование смартфона в качестве получения различных услуг уже достаточно распространено, но идентификация по SIM-картам при действующих правилах пользования, которые устанавливаются операторами, нестабильна, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.
"Наш мобильный телефон становится цифровой копией нашей жизни, и теоретически он заменяет нам не только паспорт, но и множество услуг реальной жизни, в том числе государственные. В плане SIM-карт также есть крипторазработки, позволяющие выпускать карты с цифровой подписью, что кратно увеличит безопасность при идентификации", — рассказал Щельцин РИА Новости.
Он напомнил, что в случае неиспользования SIM-карты в течение шести месяцев в предоплатной системе или в течение трех месяцев в постоплатной системе, карта перестает принадлежать человеку и возвращается к оператору для передачи новому клиенту.