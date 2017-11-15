Госдума приняла поправки в Воздушный кодекс согласно Монреальской конвенции

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стандартизации некоторых правил международных воздушных перевозок в связи с присоединением РФ к Монреальской конвенции.

Ранее Госдума приняла закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок.

Законопроектом в связи с этим предлагается внести в Воздушный кодекс РФ изменения, предусматривающие возможность оформлять в виде электронного документа грузовые накладные и почтовые накладные, а также другие документы, используемые при воздушной перевозке багажа, грузов и почты.

Также изменения предусматривают приведение в соответствие с Конвенцией сроков предъявления к перевозчику претензий и требований о возмещении вреда в случаях повреждения (порчи, утраты) багажа, груза, почты, а также исчисления сроков исковой давности.

Монреальская конвенция 1999 года представляет собой пересмотренный вариант документов Варшавской системы, принятой в 1929 году, участником которой является РФ, и используется для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок с учетом изменений, связанных с развитием технического прогресса.