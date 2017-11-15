Глава Хакасии признался, что "не очень любит" отшельницу Агафью Лыкову

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин запретил полеты на территорию заповедника, где живет отшельница-староверка Агафья Лыкова, а также признался, что не является ее поклонником.

"Бабушка Агафья — и так нагрузка великая для многих", — сказал Зимин во время прямой линии.

Он добавил, что отшельница живет в заповеднике, где нельзя бывать никому. При этом он раскритиковал представителей властей Кемеровской области, которые иногда привозят Лыковой грузы. Зимин усматривает в этом нарушение закона.

"Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания бесплатные: снабжение, полеты, связь, авиация и еще соседи иногда пиарятся <…> Запретил, сказал, еще раз борт придет оттуда — вы нарушили закон страны. Не имеете права ни садиться там, ни прилетать. И позорить нас не надо <…> А они там прям кормильцы", — сказал глава Хакасии.

Он добавил, что Лыковой несколько раз предлагали переселиться к людям. "Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением <…> Бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел", — заявил Зимин.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов-отшельников, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах. С 1937 года Лыковы жили в изоляции, долгие годы стараясь уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту встречи с геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет), а также дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. C тех пор Агафья Лыкова живет в тайге одна.

Несмотря на то что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, губернатор Кузбасса Аман Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда Тулеев побывал в Таежном тупике. С тех пор глава Кузбасса постоянно оказывает Лыковой помощь.

Письма отшельницы с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района Владимир Макута, который обычно посещает заимку во время облетов территории для профилактики лесных пожаров и незаконных вырубок. Лыкова регулярно поздравляет главу Кузбасса с праздниками и передает подарки, сделанные своими руками (например, старообрядческие четки).