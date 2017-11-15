РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Глава Хакасии признался, что "не очень любит" отшельницу Агафью Лыкову

12:1115.11.2017
(обновлено: 18:45 15.11.2017)
5440034167
© Фото : пресс-служба ГУМЧС по ХакасииКузбасская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фотоКузбасская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ГУМЧС по Хакасии

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин запретил полеты на территорию заповедника, где живет отшельница-староверка Агафья Лыкова, а также признался, что не является ее поклонником.

Лыкова убирается в доме
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Кузбасские власти доставили отшельнице Агафье Лыковой продукты и корм скоту

"Бабушка Агафья — и так нагрузка великая для многих", — сказал Зимин во время прямой линии.

Он добавил, что отшельница живет в заповеднике, где нельзя бывать никому. При этом он раскритиковал представителей властей Кемеровской области, которые иногда привозят Лыковой грузы. Зимин усматривает в этом нарушение закона.

"Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания бесплатные: снабжение, полеты, связь, авиация и еще соседи иногда пиарятся <…> Запретил, сказал, еще раз борт придет оттуда — вы нарушили закон страны. Не имеете права ни садиться там, ни прилетать. И позорить нас не надо <…> А они там прям кормильцы", — сказал глава Хакасии.

Он добавил, что Лыковой несколько раз предлагали переселиться к людям. "Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением <…> Бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел", — заявил Зимин.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов-отшельников, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах. С 1937 года Лыковы жили в изоляции, долгие годы стараясь уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту встречи с геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет), а также дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. C тех пор Агафья Лыкова живет в тайге одна.

Амазония. Архивное фото
© Flickr / Andre Deak
Фотограф обнаружил неизвестное племя индейцев-отшельников в лесу Амазонки
Несмотря на то что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, губернатор Кузбасса Аман Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда Тулеев побывал в Таежном тупике. С тех пор глава Кузбасса постоянно оказывает Лыковой помощь.

Письма отшельницы с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района Владимир Макута, который обычно посещает заимку во время облетов территории для профилактики лесных пожаров и незаконных вырубок. Лыкова регулярно поздравляет главу Кузбасса с праздниками и передает подарки, сделанные своими руками (например, старообрядческие четки).

Комментировать
Общество
Комментарии
38 пользователей оставили 54 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Николай Захаров
Может быть кто-нить объяснит г-ну Зимину, что у нас "государство", "заповедники" и проч. существуют для людей, а не наоборот и не для "начальства". Пускай лучше следит за тем, чтобы чиновники не воровали у народа, не охотились в заповедной тайге и рыбу не вылавливали в заповедных реках...
13:54
15.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Vycheslav Kazachenko
А кого чинуши любят и за людей считают , кроме себя любимых и богом избранных ?
13:47
15.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена