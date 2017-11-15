В России выпускники колледжей будут сдавать демонстрационный экзамен

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выпускники колледжей будут сдавать демонстрационный экзамен, ориентированный на решение практических задач, помимо дипломной работы и теоретического экзамена, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции, посвященной реализации приоритетных проектов ведомства.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки планирует ввести помимо дипломной работы и теоретического экзамена, демонстрационный. Он предполагает моделирование реальных производственных условий, в которых студент должен решать практические задачи.

"Сейчас мы хотим сделать демонстрационный экзамен частью выпускного экзамена. Хотим нормативно это закрепить", — сказала Васильева.

Она сообщила, что в апробации демонстрационного экзамена уже приняли участие 242 российских колледжа.