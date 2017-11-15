Васильева рассказала об увеличении числа открытых в России школ в 2017 году

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России за 2017 год появилось на 8 тысяч новых школьных мест больше запланированного, помимо уже открытых 82 новых школ ввода в эксплуатацию ждут еще 25 учреждений, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции, посвященной реализации приоритетных проектов ведомства.

"В 2017 году появилось 55 тысяч новых школьных мест, открылись 82 школы. Кажется, что это мало — 55 тысяч, но если представить, что самая большая школа у нас 2200 мест. В этом году мы построили на 8 тысяч (мест) больше запланированных, что позволило решить проблему трехсменного режима, а кое-где — и двухсменную. Это, как правило, регионы Северного Кавказа", — сказала Васильева.

"Двадцать пять школ ждут ввода в эксплуатацию", — добавила министр.

Она также отметила, что пока в российских школах остается актуальной проблема второй смены, а в нескольких регионах сохраняется и третья смена. В программе по строительству новых школ уже приняли участие 53 региона. Министр отметила, что строительство школ предполагает не только постройку зданий, но и полное их оснащение, включая лаборатории и новые технологические устройства.