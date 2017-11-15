В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии

КРАСНОДАР, 15 ноя — РИА Новости. Семнадцать пострадавших во время пожара в общежитии в Сочи, который произошёл во вторник утром, остаются в больницах, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"На данный момент в медучреждениях находятся 17 пострадавших при пожаре в Сочи, 10 человек готовятся к выписке, в пункте временного размещения остаются 17 человек", — отмечает ведомство.

Ранее пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Сочи Дмитрий Перов рассказал РИА Новости, что в больницах остаются 16 пострадавших во время пожара.

Во вторник в Сочи загорелось общежитие, были эвакуированы более 50 человек. Двадцать восемь человек пострадали, в их числе двое детей, еще одна женщина погибла. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.