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Общество

Будни российских "киборгов": железный человек и бионическая принцесса

08:0015.11.2017
(обновлено: 08:15 15.11.2017)
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© Фото : Михаил ДенисовВысокотехнологичный протез руки I-limb touch bionicsВысокотехнологичный протез руки I-limb touch bionics
© Фото : Михаил Денисов

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Светлана работает журналистом на телевидении, стреляет из лука, позирует фотографам в качестве модели, играет в волейбол сидя (название паралимпийского вида спорта. — Прим. ред.), принимает участие в специализированных соревнованиях "Кибатлетика". Спокойно относится к слову "инвалид" и черному юмору, связанному с ним.

Сергей — бизнесмен, счастливо женат, участвует в тестировании первого отечественного экзоскелета, ходит в нем в офис, на прогулки и даже был в нем на собственном венчании. Высокие технологии помогают этим людям каждый день делать то, что еще несколько лет назад для них было недоступно.

Бионическая принцесса

Света рассказывает про себя с юмором. Говорит, например, что любит придумывать себе прозвища: Светка Золотая Ручка, Однорукий Бандит, Модель-киборг. А вообще, Света — бионическая принцесса, первой в Архангельской области получившая высокотехнологичный протез руки I-limb touch bionics. Его стоимость сопоставима со стоимостью квартиры.

Управление бионической рукой при помощи гарнитуры виртуальной реальности
© Fotolia / vchalup
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Девушка рассказывает, что в течение двух лет собирала документы и убеждала чиновников в необходимости приобретения устройства. По закону в России все граждане с инвалидностью имеют право на получение технического средства реабилитации за счет государства. В итоге в 2017 году Светлана стала обладательницей произведенного в Великобритании роботизированного протеза с более чем 30 различными захватами и управлением с телефона. Те же чиновники уговаривали девушку, что такой протез ей не нужен — слишком тяжелый.
— Света, а он действительно тяжелый?

Светлана снимает протез и протягивает через стол в кафе. Достаточно легкий, на черном карбоне культеприемника — забавная наклейка, внутри — два датчика, считывающие импульсы мышц предплечья. Пользоваться протезом она научилась за два дня, привыкала несколько месяцев.

© Фото : Ирина ЕфимоваСветлана Чуракова
© Фото : Ирина Ефимова
Светлана Чуракова

Света родилась с диагнозом "врожденное отсутствие правого предплечья", ходила в обычный детский сад, а потом в школу.

"Со мной учились девочка, которая носила жесткий корсет, мальчишка с брекетами. Всем мы говорили, что мы — супергерои Стальной Кулак, Железное Пузо и Бронированные Зубы", — вспоминает Света.

В детстве Светлана не задумывалась, что с ней "что-то не так", но в подростковом возрасте все изменилось.

"В 17 лет мой рост был 196 сантиметров, а вес — 127 килограммов, тогда я поставила крест на своей жизни. Казалось, меня ненавидит весь мир из-за того, что я "не такая". Мои ровесники не давали усомниться в своей неприязни ко мне: меня закидывали камнями по дороге домой, мне плевали в лицо незнакомые подростки, меня часто преследовали компании, снимая на телефон. Я до сих пор могу различить по смеху в толпе, когда смеются надо мной", — рассказывает девушка.

Когда Свете было 20 лет, она безответно влюбилась и решила изменить свою жизнь. За год девушка сбросила 44 килограмма, будучи студенткой журфака, поступила еще на один факультет, прошла кастинг на университетский конкурс красоты, стала первой и пока единственной участницей с инвалидностью.

Бионический глаз вернул мужчине зрение и помог увидеть лицо дочери
© РИА Новости / Андрей Старостин
Бионический глаз вернул мужчине зрение и помог увидеть лицо дочери
"Меня очень раздражает, что любое мое действие воспринимается как акт неповиновения обществу. Почему-то многие думают, что раз я что-то делаю, то пытаюсь, что-то доказать. Это не так", — говорит девушка.

Протез может почти все, единственное — боится влаги, поэтому мыть посуду и развешивать белье Света предпочитает без него, им также нельзя собрать с пола, например, рассыпавшиеся бусы. Важно вовремя зарядить протез. Поскольку кнопки экстренного разжатия на нем нет, Света иногда попадает в казусные ситуации.

© Фото : Михаил ДенисовСветлана Чуракова во время занятий стрельбой из лука
© Фото : Михаил Денисов
Светлана Чуракова во время занятий стрельбой из лука

"Характер у электронной руки капризный, как у меня. Мы долго привыкали друг к другу. Иногда, когда протез зависает или не понимает моих мышечных команд, я с ним ругаюсь, как с компьютером. Бывали и забавные случаи. К примеру, он разрядился на работе в тот момент, когда я держала им кружку с чаем, а в другой раз так же застрял микрофон".

Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Раньше Света использовала протез, выполненный под цвет кожи, а сейчас специально выбрала черный цвет, "чтобы не было лишних вопросов". Носит одежду с коротким рукавом. "Я получаю много комментариев, что это уродство, это надо скрывать. А я для себя поняла: глупо выдавать за настоящее то, что не является таким априори. И я сейчас не только о протезе", — говорит девушка.

Часто Светлане пишут разные люди: одни спрашивают, какие документы нужны для получения подобного устройства, другие просто нуждаются в поддержке. После Светланы такой же протез в Архангельской области получили двое мужчин, на очереди девочка.

"Нужно понимать, что такая электронная рука нужна людям, ведущим активный образ жизни, детям, подросткам. И когда вы хотите получить его от государства, адекватно оценивайте свои потребности".

Светлана показывает возможности протеза: 24 хвата в нем установлены производителем, еще 12 может настроить владелец. Один палец заедает.

"Протезист меня ругает: "Чуракова, ты совсем не жалеешь свой протез!" Его создатели, когда видят мои поломки, обычно спрашивают: "Что она с ним делала?" Все потому, что люди, получившие такой протез, носят его как хрустальный. Что я делаю? Просто живу".

© Фото : Михаил ДенисовСветлана Чуракова в спортивном зале
© Фото : Михаил Денисов
Светлана Чуракова в спортивном зале

Первый пилот

Отечественная разработка "ЭкзоАтлет" по имени Альберт помогает сделать людям с травматической болезнью спинного мозга первые шаги, а кому-то — просто встать впервые за много лет. Одной из площадок для тестирования экзоскелета стал Архангельск. Пилотов для него оказалось найти непросто — реестра людей со спинальной травмой в Архангельской области нет, поэтому приходилось давать рекламу. Первым стал Сергей Рубинштейн. А за полтора года уже 29 человек с травмой спинного мозга и 10 человек после инсульта смогли пройти несколько курсов реабилитации.

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Сергей попал в ДТП в декабре 2007 года. Рассказывает, что после выписки из больницы растерялся. Никто не мог объяснить, куда обращаться за реабилитацией и как жить с травмой. Сначала информацию черпал из интернета, потом уехал в Израиль, затем — в Москву. Несколько лет мужчина отслеживал новости о разработке экзоскелета, а когда узнал, что в его городе пройдет конференция с демонстрацией, то сразу поехал. В зале он оказался единственным колясочником и предложил себя в качестве пилота.

"Вертикализация, преодоление пространства на "ногах" — это очень важно. Даже если ты прошел 1-2 курса, это все равно огромный шаг", — рассказывает Сергей Рубинштейн.

© Фото : Екатерина НемановаПилот экзоскелета Сергей Рубинштейн и доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета, координатор проекта, Елена Бондаренко
© Фото : Екатерина Неманова
Пилот экзоскелета Сергей Рубинштейн и доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета, координатор проекта, Елена Бондаренко

Когда пилот идет в экзоскелете по коридору больницы, это слышно издалека: бесшумным его пока сделать не удалось. Для тех, кто проходит первые курсы реабилитации, устанавливают специальные брусья, два человека помогают встать, объясняют, что будет происходить дальше. Управляется этот тренажер с планшета или с "умного" костыля.

"Сначала люди скептически относятся к экзоскелету, потом впервые идут в брусьях, потом — с костылями. Кто-то радуется, кто-то начинает плакать, была девушка, которая закричала от неожиданности. Когда человек долго не двигался и вдруг пошел, это удивительно. Это другой уровень свободы", — говорит Сергей Кренев, инструктор-методист по лечебной физкультуре.

Сергей Рубинштейн не только пробует ходить по прямой, но и поднимается по лестнице. Говорит, что со временем это устройство должно стать привычным помощником дома и на улице. Пока в области такой экзоскелет один — его приобрела Корпорация развития Архангельской области для проведения научно-клинических исследований.

© РИА Новости / Вера КостамоПилот экзоскелета во время тренировки
© РИА Новости / Вера Костамо
Пилот экзоскелета во время тренировки

Работа позвоночника. Архивное фото
© Depositphotos / CLIPAREA
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Вес устройства более 20 килограммов, у этой модели правильная поддержка спины, удобные ремни, естественный перекат ступни. Сергей попробовал работать в экзоскелете и первый в России венчался в нем.

"Когда я освоил тренажер, то понял, что провести 1,5 часа в храме для меня уже не проблема. Предложил жене венчаться, хотелось сделать это стоя, а не сидя в коляске. Разработчики и команда тоже были не против. Мы согласились на съемки нашего, по сути, домашнего праздника. Потому что для многих это может стать мотивацией и примером того, что в любом состоянии нужно жить и любить", — рассказывает Сергей.

У всех пациентов, проходящих курс в экзоскелете, улучшается самочувствие. Около 45 процентов пилотов говорят о глубокой чувствительности в ногах.

Экзоскелет SuitX Phoenix
© Фото : SuitX
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"Когда человек смог сделать первые шаги после травмы, приближенные к ходьбе, — это колоссальная реакция. Я помню, как Сергей позвонил и сказал: "Я почувствовал мышцу". А до того несколько лет не было обратной реакции от мышц ног после травмы, несмотря на тренировки и занятия", — рассказывает Елена Бондаренко, доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета, координатор проекта.

Сейчас реабилитацию на экзоскелете проходят пилоты из девяти муниципальных образований Архангельской области, один человек ездит из деревни Мезенского района, откуда раз в неделю летает вертолет.

© РИА Новости / Вера КостамоПланшет, с которого ведется управление экзоскелетом
© РИА Новости / Вера Костамо
Планшет, с которого ведется управление экзоскелетом

"К нам приезжают люди, которые сами себе изготовили вертикализатор, кто-то приделывает скобы к стене дома, чтобы вставать. Эта сила воли, которая не дает опустить руки, поражает. А теперь со стороны медицины мы можем им предложить помощь", — говорит Елена Бондаренко.

Подобная реабилитация доступна в 16 регионах России. К 2021 году есть планы разработать детский экзоскелет.

"Будущее уже наступило, — рассказывает Сергей. — Тренажер очень мотивирует, начинаешь себя ощущать иначе. Сейчас есть возможность идти в нем, а завтра, может, будет возможность ходить самостоятельно".

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