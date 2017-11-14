В Оренбургском Новотроицке после реконструкции открыли городской парк

ОРЕНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Новотроицке — городе, являющемся одним из 13 муниципалитетов Оренбургской области, участвующих в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", после реконструкции открылся городской парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Из девяти общественных территорий в области на сегодня уже полностью готовы три объекта, среди них — площадь у кинотеатра "Заря" в Ясном и городской парк в Новотроицке. Оренбургская область вошла в десятку регионов-лидеров по темпам реализации проекта, и в ТОП-5 лучших его участников. Большая часть работ, запланированных на этот год, уже выполнена, опасений по срыву сроков нет", — привели в пресс-службе слова первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина.

По словам представителя пресс-службы, в парке, который стал любимым местом отдыха горожан, отремонтировано ограждение, появились скамейки для летнего кинотеатра, отремонтировано ограждение, положен новый асфальт, вымощены пешеходные дорожки, благоустроена зона аттракционов. Разрушенные здания демонтированы, а на 11 гектарах парка высажены около трех тысяч деревьев, кустарников и цветов.

Представитель пресс-службы напомнил, что работы по благоустройству парка в рамках соглашения о социальном партнерстве градообразующего предприятия и муниципалитета ведутся уже третий год, новый проект по формированию комфортной городской среды позволил привлечь дополнительно 15,0 млн рублей. В общей сложности в реконструкцию парка было вложены порядка ста миллионов рублей.

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