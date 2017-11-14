В Оренбургском Новотроицке после реконструкции открыли городской парк

ОРЕНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Новотроицке — городе, являющемся одним из 13 муниципалитетов Оренбургской области, участвующих в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", после реконструкции открылся городской парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Из девяти общественных территорий в области на сегодня уже полностью готовы три объекта, среди них — площадь у кинотеатра "Заря" в Ясном и городской парк в Новотроицке. Оренбургская область вошла в десятку регионов-лидеров по темпам реализации проекта, и в ТОП-5 лучших его участников. Большая часть работ, запланированных на этот год, уже выполнена, опасений по срыву сроков нет", — привели в пресс-службе слова первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина.
По словам представителя пресс-службы, в парке, который стал любимым местом отдыха горожан, отремонтировано ограждение, появились скамейки для летнего кинотеатра, отремонтировано ограждение, положен новый асфальт, вымощены пешеходные дорожки, благоустроена зона аттракционов. Разрушенные здания демонтированы, а на 11 гектарах парка высажены около трех тысяч деревьев, кустарников и цветов.
Представитель пресс-службы напомнил, что работы по благоустройству парка в рамках соглашения о социальном партнерстве градообразующего предприятия и муниципалитета ведутся уже третий год, новый проект по формированию комфортной городской среды позволил привлечь дополнительно 15,0 млн рублей. В общей сложности в реконструкцию парка было вложены порядка ста миллионов рублей.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.