Оренбургская область в третий раз примет чемпионат WorldSkills

ОРЕНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Третий региональный чемпионат WorldSkills пройдет 27 ноября в Оренбургской области, его участники будут состязаться в 16 компетенциях, сообщил министр образования региона Вячеслав Лабузов.

"Участие в соревнованиях примут представители большинства организаций среднего профессионального образования, а уже к концу года все они присоединятся к системе WorldSkills", являющейся одним из направлений модернизации системы профессионального образования, — сказал Лабузов на встрече, посвященной проблемам среднего профессионального образования.

Глава регионального Минобраза отметил высокий процент трудоустройства: в регионе обеспечена занятость 92% выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена, 95% выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В настоящее время в Оренбургской области насчитываются 56 учебных заведений среднего профессионального образования, в которых обучаются 48 тысяч студентов. Подготовка кадров осуществляется по 110 специальностям и 50 профессиям для социальной сферы, сельского хозяйства, транспорта, строительства, сферы обслуживания населения, различных технических и производственных секторов экономики региона, в том числе по 19 специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50.

По итогам финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2017 году студенты из Оренбургской области завоевали 3 медали победителей и призеров и медаль "За мастерство".

Оренбургская область присоединилась к международному олимпиадному движению WorldSkills в 2015 году.

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