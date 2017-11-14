Прогулка нижегородца с леопардом попала на видео

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В сети появился ролик, на котором житель многоэтажки в Нижнем Новгороде выводит на прогулку леопарда. Кадры опубликованы на YouTube.

Как сообщает местная новостная программа "Кстати", жители многоквартирного дома обеспокоены тем, что хозяин дикой кошки выгуливает ее без намордника. Кроме того, леопард периодически ходит по детской площадке.

"Леопард — животное с клыками, дикое, привезенное из Африки. Что у него на уме, сами понимаете, никто не знает", — прокомментировал случай замдиректора управляющей компании.

В ответ на жалобы жильцов хозяин леопарда заявил, что намордники на таких животных не надевают. Сам зверь, по его словам, отличается дружелюбным характером и не представляет опасности для окружающих.