Путин подписал законы об управлении авторским правом на коллективной основе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, которыми регулируется деятельность организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Изменениями устанавливаются штрафы до 200 тысяч рублей за уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую отчетность.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации во вторник. Законы были приняты Госдумой 25 октября и одобрены Советом Федерации 8 ноября.

Поправки внесены в Гражданский кодекс (ГК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Ранее в ГК РФ предлагалось обязать аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе в целях повышения "прозрачности" своей деятельности раскрывать информацию о них, в том числе информацию о деятельности, осуществляемой специальными фондами аккредитованных организаций, в соответствии с утверждаемым правительством РФ стандартом раскрытия информации.

Кроме того, предлагалось обязать такие организации и их специальные фонды проводить по итогам финансового года аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности с последующим их размещением на сайте компании. Годовая отчетность должна быть доступна на официальном сайте в течение пяти лет.

Также ГК РФ дополнен положением о создании в аккредитованных организациях наблюдательного совета для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью такой организации, принятия решения о создании специальных фондов и контроля за расходованием этими фондами денежных средств.

За уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность фонда, и неисполнение обязательств по проведению обязательного аудита установлена административная ответственность с максимальными штрафами до 200 тысяч рублей.