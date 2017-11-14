Власти Смоленщины выделят 26 млн рублей на ремонт инфраструктуры в Шаталово

СМОЛЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. Власти Смоленской области планируют направить в следующем году из областного бюджета шесть миллионов рублей на ремонт дороги и 20 миллионов рублей — на реконструкцию моста в деревне Шаталово, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Соответствующее распоряжение дал глава региона Алексей Островский в ходе рабочей поездки в Починковский район.

Деревня Шаталово — самая большая по численности населения деревня в Смоленской области и один из наиболее активно развивающихся населенных пунктов Починковского района. В настоящее время там проживают более 3,5 тысяч человек, почти тысяча из них — военнослужащие. В поселке значительно увеличилось число детей — сейчас в нем 350 школьников, еще порядка 190 ребят посещают детский сад, пояснили в пресс-службе.

"В ходе беседы жители поселка рассказали главе региона об аварийном состоянии дороги и моста через реку Свечу, который не ремонтировался более полувека, и попросили оказать содействие в решении этой проблемы. Проектно-сметная документация на ремонт моста уже разработана", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в Шаталово в 2018 году будет построена новая детская площадка. Игровой комплекс будет предусмотрен для детей различных возрастов, где ребята смогут не только проводить свой досуг вместе с мамами и бабушками, но и развивать спортивные навыки, приобщаться к здоровому образу жизни, добавили в пресс-службе.

Глава региона, беседуя с жителями, отметил, что в финансировании и непосредственном выполнении необходимых работ готовы участвовать не только областные и муниципальные власти, но и коммерческие предприятия, действующие на территории сельского поселения, военнослужащие и сами жители.

"Вы живете в крупном поселке, с большим числом детей, поэтому площадка, которую мы обязательно вместе с вами откроем в следующем году, будет соответствовать уровню детских площадок, строящихся в Смоленске", — заявил Островский.

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