В ГД предложили оплачивать работу учителей не только на ЕГЭ, но и на ГИА

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова предложила внести изменения в закон об образовании РФ и оплачивать учителям рабочее время не только во время проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) но и Государственной итоговой аттестации (ГИА).

В настоящее время, согласно федеральному закону об образовании в РФ, выплаты получают учителя, участвующие в проведении ЕГЭ в рабочее время, а также освобожденные от основной работы на период проведения данного экзамена.

"Законопроектом предлагается устранить отмеченные недостатки части 9 статьи 47 Закона внесением изменения, предусматривающего применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах, установленных действующим законодательством об образовании", — говорится в пояснительной записке.

Также депутат отметила, что в отдельных регионах, педагоги, задействованные в проведении ГИА, не получают соответствующих выплат.

"А в некоторых регионах продолжают отмечаться случаи неоплаты труда педагогических работников и в части организации и проведения ЕГЭ", — подчеркнула Аршинова.