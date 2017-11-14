Около 200 студентов участвуют в чемпионате WorldSkills в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Более 180 студентов профессиональных образовательных организаций из девяти субъектов России принимают участие во втором региональном чемпионате WorldSkills, который проходит в Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Соревнования продлятся до 17 ноября. В них примут участи студенты из Липецкой, Владимирской, Воронежской, Белгородской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан", — говорится в сообщении администрации.

Юноши и девушки в возрасте от 16 до 22 лет соревнуются в нескольких компетенциях: эксплуатация сельскохозяйственных машин, поварское дело, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, лабораторный медицинский анализ и другие.

В рамках чемпионата по направлению JuniorSkills также проходят соревнования по "Мобильной робототехнике" и "Прототипированию", где участвуют школьники в возрасте 10-16 лет.

Оценивать работу участников конкурсных состязаний будут 170 экспертов, среди которых преподаватели и мастера производственного обучения, работники крупных промышленных предприятий региона.

Липецкая область вступила в международное движение WorldSkills в начале 2016 года по инициативе главы региона Олега Королева. На базе Липецкого металлургического колледжа создан региональный координационный центр. Система подготовки рабочих кадров и специалистов региона вышла на новый уровень, соответствующий мировым стандартам чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" в рамках движения "WorldSkills Россия".

"Наши ученики и студенты не раз становились победителями и призерами общероссийских олимпиад профмастерства. Теперь уровень заданий, которые выполняют участники чемпионатов "WorldSkills", ставит более высокую планку и сборная Липецкой области успешно с ними справляется", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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