Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1083)

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций Пресня (Москва), Стадион (Самара), Береговая (Калининград) в офисе компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций Пресня (Москва), Стадион (Самара), Береговая (Калининград) в офисе компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию подстанций "Пресня" (Москва), "Стадион" (Самара), "Береговая" (Калининград); с их запуском завершена подготовка электросетевой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Глава государства приехал в компанию "Россети", где в режиме видеоконференции из ситуационно-аналитического центра связался с тремя новыми подстанциями. По команде Путина дежурные операторы синхронно нажали на пусковые кнопки в виде футбольных мячей.

Подстанции в Самаре и Калининграде построены с нуля, вблизи футбольных стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата мира. В дальнейшем они также будут обслуживать новые жилые районы этих городов. Московская подстанция "Пресня" прошла комплексную реконструкцию и теперь по мощности больше, чем все мощности города Сочи.

Дежурный ситуационно-аналитического центра доложил главе государства об основных показателях работы электрических сетей РФ. "Схема Крымского энергомоста нормальная, перегон в сторону полуострова 530 мегаватт", — сказал дежурный.

Гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский добавил, что "потребление крымской энергосистемы на текущий момент составляет 589 мегаватт, переток (идет – ред.) по всем четырем ниткам построенного энергомоста, схема нормальная". "Мероприятия, предусмотренные по повышению надежности снабжения Крымского полуострова, завершатся в декабре текущего года — связь подстанции "Ростовская" – "Тамань", чем мы завершим комплекс мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения", — сообщил он.

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