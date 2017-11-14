Горевшее общежитие в Сочи восстановят за счет бюджета

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Поврежденная часть общежития в Сочи, где во вторник утром произошел пожар, будет восстановлена за счет бюджетных средств, люди смогут вернуться домой через несколько недель, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Общежитие загорелось в Сочи утром во вторник, были эвакуированы 50 человек. В результате пожара погибла женщина, 28 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

"На место происшествия прибыл глава города, который в первую очередь поговорил с погорельцами. Анатолий Пахомов заверил, что пострадавшая от огня и воды часть дома будет восстановлена за счет бюджетных средств, люди смогут вернуться в свои квартиры уже через несколько недель", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к вечеру в доме, за исключением поврежденного крыла, восстановят подачу электроэнергии, воды и тепла.

"Глава города также потребовал от соответствующих служб всячески помогать погорельцам в восстановлении документов. По его поручению в первые часы после пожара на базе школы № 13 был создан штаб. Дежурство в нем осуществляют сотрудники администрации Центрального района, медики и психологи", — добавили в администрации.

Пострадавшие обращаются в штаб за консультационной и психологической помощью, пояснили в пресс-службе. Людям было предоставлено горячее питание.

Ранее сообщалось, что пострадавших разместили в пансионате "Нева", городская межведомственная комиссия должна будет определить сумму ущерба.