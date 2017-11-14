Путин отметил сокращение сроков подключения к энергосетям

Президент РФ Владимир Путин во время посещения офиса компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время посещения офиса компании ПАО Россети. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Позитивная динамика в работе российской электроэнергетики позволила сократить сроки подключения к электро- и тепловым сетям, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергетики.

"На фоне роста мощностей происходят и качественные изменения. Благодаря вводу в строй новых установок снизилась аварийность тепловой энергогенерации, повысилась устойчивость энергоснабжения", — сказал Путин.

"Такая позитивная динамика в работе энергосистем России, а также снятие барьеров и оптимизация административных процедур позволили заметно упростить и сократить сроки подключения к технологическим сетям", — добавил президент.