Путин отметил сокращение сроков подключения к энергосетям

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Позитивная динамика в работе российской электроэнергетики позволила сократить сроки подключения к электро- и тепловым сетям, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергетики.
"На фоне роста мощностей происходят и качественные изменения. Благодаря вводу в строй новых установок снизилась аварийность тепловой энергогенерации, повысилась устойчивость энергоснабжения", — сказал Путин.
"Такая позитивная динамика в работе энергосистем России, а также снятие барьеров и оптимизация административных процедур позволили заметно упростить и сократить сроки подключения к технологическим сетям", — добавил президент.