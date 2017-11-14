МЧС поможет детскому омбудсмену создать телефонный социальный навигатор

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. МЧС России окажет помощь аппарату уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в создании и запуске социального навигатора — телефона "117" — для помощи семьям.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей встречи главы МЧС Владимира Пучкова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"МЧС России окажет всю необходимую консультативную и практическую помощь в создании и запуске социального навигатора — телефона "117", — сказал Пучков.

Социальный навигатор, по словам Кузнецовой, будет создан в ряде регионов в пилотном режиме по опыту создания системы вызова экстренных служб "112". Цель навигатора — объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям. Кузнецова пояснила, что, позвонив по номеру "117", можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем, а также в любой конкретной ситуации четко выстроенную последовательность шагов для ее дальнейшего решения.

Этот проект Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину в канун Международного дня защиты детей. Его задача — межведомственная координация усилий по оказанию помощи семьям, женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Глава МЧС отметил, что сотрудничество министерства с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка плодотворно развивается по огромному спектру направлений в рамках подписанного год назад соглашения между двумя структурами.

"Мы наращиваем потенциал взаимодействия наших служб, а также региональных главков МЧС России по субъектам и представителей уполномоченного, которые работают в регионах. Наша задача — при возникновении малейших проблем, касающихся детей, — максимально быстро оказать адресную конкретную помощь и поддержку", — подчеркнул Пучков.