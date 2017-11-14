Каждый десятый ребенок в Югре воспользовался сертификатом допобразования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Более 28 тысяч сертификатов дополнительного образования были активированы в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, таким образом, ими воспользовались около 10% детей, проживающих в регионе, сообщили РИА Новости в официальном штабе правительства округа.

Сертификаты дополнительного образования детей, пройдя пилотную апробацию в трех городах региона, были введены во всех муниципалитетах Югры с 1 сентября текущего года. Документ дает право получать бесплатные услуги допобразования не только в муниципальных, но и в негосударственных организациях. Сертификаты имеют собственный номинал, предусматривающий определенное количество часов занятий.

"На начало ноября выдано 64,6 тысячи сертификатов дополнительного образования, из них активированы 28,2 тысячи", — отметили в официальном штабе правительства.

Тему персонифицированного финансирования в сфере допобразования во вторник обсудила с журналистами губернатор автономного округа Наталья Комарова. По ее словам, власти региона, понимая меняющиеся желания детей, оплачивают первые две недели обучения ребенка за счет бюджета, даже в случае если он или родители передумали и предпочли сменить направление.

"Мы также решили организовать возможность получать и использовать несколько сертификатов, чтобы ребенок был занят в нескольких видах дополнительного образования", — подчеркнула глава региона.

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