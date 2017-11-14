Темрезов: до конца года в КЧР благоустроят 33 двора и 7 парков

ЧЕРКЕССК, 14 ноя — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года благоустроят 33 придворовых территории и семь парков в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил на своей официальной странице в "Инстаграм" глава региона Рашид Темрезов.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Темрезов проинспектировал благоустройство центрального парка в поселке Майский Прикубанского района КЧР, которое проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Там уложены две тысячи квадратных метров плитки, установлены более 40 уличных фонарей, обустроены детская площадка и современная спортивная площадка для игры в минифутбол. Вся территория парка приспособлена для нужд маломобильных групп населения.

"В проект "Формирование комфортной городской среды", инициированный президентом России при непосредственном участии партии "Единой России", мы включились в текущем году. До конца года в республике будут благоустроены 33 придворовых территорий и семь парков", — написал глава региона на своей странице в "Инстаграм".

Цель приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", исполнителем которого является министерство строительства и ЖКХ России — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России ежегодно в период с 2017 по 2020 годы.

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