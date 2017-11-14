В России с начала года снизилась смертность от онкологии

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в России снизилась за январь–сентябрь 2017 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец.

"Смертность от онкологических заболеваний в России снижается. По оперативным данным Росстата за январь–сентябрь 2017 года в Российской Федерации смертность от новообразований составила 197,1 на 100 тысяч населения. Это на 3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — заявил собеседник агентства.

При этом сама Голодец, выступая во вторник на XXI российском онкологическом конгрессе, призвала онкологов стремиться к изменению показателей по выздоровлению пациентов.

"По смертности онкологические заболевания занимают устойчиво второе место в нашей стране… 300 тысяч (смертей за 2016 год) приходится на смертность от новообразований. Мы констатируем снижение смертности от новообразований, но эти шаги слишком маленькие для сегодняшнего темпа и от сегодняшних задач, которые мы для себя ставим ", — сказала Голодец, добавив, что смертность от онкологии в РФ существенно выше тех стран, с которыми "мы соотносим свою статистику".

Она обратилась к участникам конгресса, призвав их найти программу, которая в течение 3-4 лет вывела бы Россию на достойные показатели излечиваемости по онкологическим заболеваниям. "197 (смертей на 100 тысяч населения) – цифра абсолютно недостойная Российской Федерации", — подчеркнула Голодец.

"У нас есть доктора, у нас есть лекарства, у нас есть оборудование. И на какие точки нужно обратить свое внимание для того, чтобы сделать более амбициозный шаг — все находится в наших и ваших руках", — резюмировала вице-премьер.