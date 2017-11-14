Эксперт рассказал, с чем связано сокращение рождаемости в России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сокращение рождаемости — мировой тренд, Россия в этом плане не является исключением, заявил заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Анатолий Антонов.

"Нет ни одной страны развитой в мире, где бы рождаемость не сокращалась. Она сокращается в Европе, в Америке, в большинстве стран Азии и в Африке, в Китае. В Китае она сейчас ниже, чем у нас. Это проблема этой цивилизации", — заявил Антонов журналистам.

Он также считает, что демографическая проблема в РФ не будет решена, пока россияне от однодетной модели семьи не перейдут к модели трехдетной.