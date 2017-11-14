России нужен комплексный закон по решению проблемы абортов, считает депутат

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законодательные инициативы, которые выдвигались в ходе работы прошлого созыва Госдумы и касались сокращения количества абортов, были точечными, необходима разработка более комплексного законопроекта, запрос на это в обществе есть, заявил депутат Государственной думы Николай Валуев.

"Если у нас будет вноситься, законодательная инициатива должна быть гораздо более комплексной, чем те инициативы, которые вносились в прошлом созыве… это были точечные и тем не менее нереализуемые инициативы. Наверное, это даже не действие только одного закона", — сказал Валуев журналистам.

Он добавил, что тот факт, что 1 миллион подписей в защиту детей до рождения, которые собрало общественное движение "За жизнь", говорит о том, что в обществе существует "огромный запрос" на решение этой проблемы.

"Ребенок с определенного дня зачатия, мне кажется, должен быть признан ребенком, еще находясь в утробе матери, и это тоже одно из комплексных решений, к которому я думаю, мы со временем придем, и чем быстрее тем лучше", — заявил депутат.