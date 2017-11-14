Минздрав предложил включить профилактику абортов в план Десятилетия детства

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает включить в план Десятилетия детства профилактику абортов и отказов от новорожденных, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева на Всероссийском форуме "Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства", который проходит в МИА "Россия сегодня".

"Профилактика искусственного прерывания беременности и отказов от новорожденных, сопровождению беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", — говорится в презентации предложений Минздрава к выступлению Яковлевой на форуме.

Кроме того, ведомство предлагает усилить профилактическое направление педиатрической службы, внедрить современные модели оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях во всех регионах страны.

Также Минздрав считает необходимым расширить национальный календарь прививок за счет вакцинации против ротавирусной и гемофильной инфекции, а также ветряной оспы.

Помимо этого Минздрав предлагает продолжить развитие инфраструктуры педиатрической службы, что предполагает строительство новых корпусов, реконструкцию или капитальный ремонт существующих детских лечебных учреждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Президент также поручил правительству утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.