Под Хабаровском испытывают перебои в поставках газа с проекта "Сахалин-1"

Бурение самой протяженной наклонной скважины в мире на Сахалин-1. Архивное фото

Бурение самой протяженной наклонной скважины в мире на Сахалин-1. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Две ТЭЦ в Хабаровском крае снижают расход газа и переходят на сжигание угля из-за аварийной остановки подачи газа с месторождения "Чайво" проекта "Сахалин-1", сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Четырнадцатого ноября в 09.05 мск на Амурской ТЭЦ-1 и Комсомольской ТЭЦ-2 (филиалы "Хабаровская генерация" АО "ДГК") в соответствии с телефонограммой ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (ДЗО ПАО "НК "Роснефть") об аварийной остановке подачи газа с месторождения "Чайво" проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод "Оха – Комсомольск-на-Амуре" начаты мероприятия по снижению расхода газа с переводом станций на сжигание угля", — говорится в сообщении.

Причина остановки и время запуска подачи газа выясняются. Также в Минэнерго указывают, что последствий для потребителей не предвидится.