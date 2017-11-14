ХМАО готов принять студентов из Сирии, заявила губернатор

Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета. Архивное фото

Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов принять студентов из Сирии, у региональных вузов есть опыт международного сотрудничества, заявила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

На минувшей неделе делегация депутатов Народного совета Сирии посетила Ханты-Мансийск, где приняла участие в региональном форуме "Югра многонациональная", а также ознакомилась с промышленной инфраструктурой крупнейшего города Югры — Сургута.

"Мы понимаем, что, безусловно, некуда деваться, сотрудничество в области нефтегазодобычи — это направление, которое для обеих стран является профессиональным, что называется, хорошо разработанным", — заявила глава региона журналистам во вторник, отметив, что в числе потенциальных направлений сотрудничества с Сирией — подготовка профессиональных кадров, в том числе и для сферы ТЭК.

Она подчеркнула, что вузы Югры готовы принимать студентов из Сирии. "Наши вузы имеют опыт международного сотрудничества, и это направление остается для нас важным", — сказала Комарова, уточнив, что в данном контексте стоит начать с "посильного количества студентов".

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