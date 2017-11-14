Югра выделила более 600 млн рублей на программы благоустройства в 2017 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Власти Югры направили более 600 миллионов рублей направлено в 2017 году на реализацию программ благоустройства городской среды в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Дмитрий Шаповал.

"В 2017 году общий бюджет составил 605 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального бюджета, местного самоуправления и средства граждан. В этом году по приоритетному проекту в Югре благоустроили 42 дворовые территории и 51 общественную территорию. До конца года должны быть завершены все проекты", — заявил вице-губернатор в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске.

Суть этой программы в Югре заключается в том, что жители вносят свои предложения по благоустройству двора, микрорайона или отдельного участка на территории города, участвуя в реализации идеи любым из двух способов: выполняя работы или финансируя их. По словам замгубернатора, власти региона рассчитывают, что этот проект будет осуществляться как минимум пять лет.

Марафон городского благоустройства был объявлен на 2017 год главой региона Натальей Комаровой в рамках ежегодного послания к жителям Югры, общественникам и депутатам окружной думы.

Как уточнили в правительстве Югры, в 2018 году на финансирование мероприятий по благоустройству планируется направить около 400 миллионов рублей из бюджетов различных уровней.

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