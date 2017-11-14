В России стартовали всеобщие выборы председателей студсоветов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Всероссийская кампания по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов "Твой выбор" стала основным результатом соглашения, которое подписали Минобрнауки РФ, ЦИК России и Российский союз молодежи, сообщается на официальном сайте организации.

Единая неделя выборов будет проходить с 13 по 16 ноября в рамках первой совместной кампании, а участие в ней примут 60 образовательных организаций из 30 регионов России. Избирательная кампания направлена на укрепление взаимодействия в сфере повышения культуры молодых избирателей в области избирательного права и избирательного процесса.

"Выборы — это интересная интерактивная технология, которая позволяет решить сразу несколько важных задач: выявить истинных студенческих лидеров, повысить известность и авторитет студсоветов и мотивировать студентов участвовать в выборах всех уровней. Уверен, что в перспективе благодаря подписанному соглашению и с поддержкой Минобрнауки и Центральной избирательной комиссии проект расширит географию и количество участвующих образовательных организаций", — отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Кроме того, соглашение предполагает взаимодействие для усовершенствования процедуры создания студенческих советов в образовательных организациях высшего образования, а также реализации прав обучающихся избирать и быть избранными в студенческие советы.

"Подписанное сегодня соглашение определяет рамки взаимодействия Минобрнауки России с заинтересованными в комплексном развитии органов студенческого самоуправления структурами. Одна из заложенных в документ идей состоит в проведении всеобщих студенческих выборов, нацеленных на воспитание у студента умения делать осознанный выбор, на формирование ощущения сопричастности к судьбе своего университета или колледжа. Для многих ребят это будет первый подобный опыт, некий первый шаг к более активному участию в жизни своего города, региона, страны в целом", — сказала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

В рамках соглашения стороны планируют осуществлять обмен информацией, проводить консультации и совместные мероприятия.

"Именно в процессе разного рода выборов приходит умение анализировать, сравнивать, выбирать лучших из своей среды, самим становиться конкурентоспособными во всех сферах. Полагаю, наше взаимодействие внесет в развитие студенческой демократии определенный вклад и поможет многим студентам реализовать свои возможности", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.