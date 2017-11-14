Врачи выписали еще одного пострадавшего в ДТП под Ярославлем ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Врачи выписали еще одного ребенка, пострадавшего в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области; в больницах остаются шесть детей, сообщила РИА Новости главврач областной детской клинической больницы Марина Писарева.

Столкновение экскурсионного автобуса с детьми из Екатеринбурга и грузовика произошло 8 ноября на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.

"Еще одного ребенка папа забрал. В больнице остаются шесть детей", — сказала собеседница агентства.

Она рассказала, что еще кого-то из детей могут выписать в среду. Ко всем детям приехали родные, они находятся в Ярославле, отметила врач.