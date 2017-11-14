МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура поддержала предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой об организации постатейного статистического учета, а так же линейного криминологического анализа в отношении преступлений сексуального характера против детей, соответствующие дополнения разработаны и войдут в форму федерального статистического наблюдения, сообщает пресс-служба Яровой.

"Предусматривается, что показатели, отражающие возрастной и социальный состав лиц, будут приведены с постатейной конкретизацией уголовно наказуемых деяний, совершенных в отношении несовершеннолетних. В новую редакцию отчета включена характеристика рецидивной преступной деятельности выявленных лиц, совершивших преступления. Это позволит получить сведения о лицах, ранее совершавших насильственные действия сексуального характера, изнасилование, состоявших под административным надзором", — говорится в ответе первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана на запрос Яровой, который цитирует пресс-служба депутата.

По словам вице-спикера Госдумы, разработать комплекс эффективных профилактических мер защиты детей от сексуального насилия можно только с использованием детального анализа преступлений, которые совершаются в отношении детей. "Мы приветствуем то, что Генеральная прокуратура поддержала нашу позицию, заявленную на заседании рабочей группы", — сказала она.

Яровая отметила, что работа будет предложена. "Мы продолжим работу и будем предлагать, чтобы в статистику также были включены причины и условия, которые способствуют формированию преступного умысла", — сообщила она.

Исходя из сведений, сообщаемых психиатрами и следователями, можно говорить о том, что значительно выросла тенденция совершения насильственных преступлений лицами, которые в детстве сами становились жертвами сексуального насилия, подчеркнула депутат. "Поэтому необходимо ввести и эту форму учета, которая бы позволила сформировать дополнительные формы работы с детьми-жертвами сексуального насилия, чтобы они могли пройти полный курс социализации и реабилитации и не прийти самим к совершению преступлений во взрослом возрасте", — сказала Яровая.