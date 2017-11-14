ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. Житель Воронежской области, который 5 ноября выиграл в лотерею 506 миллионов рублей, вторую неделю не забирает деньги, сообщил РИА Новости во вторник представитель управления ФПС региона.

Ранее компания "Торговый Дом "Столото" сообщила, что житель Воронежской области 5 ноября выиграл в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Поскольку пока победитель не вышел на связь, Почта России попросила откликнуться человека, который в период с 23 октября по 3 ноября приобрел выигрышный лотерейный билет в отделении почтовой связи в Воронежской области. По данным СМИ, билет был куплен в почтовом отделении поселка Панино.

"Пока (победитель) не обращался. Мы сами ожидаем, когда он обратится", — сказал собеседник агентства.

Представитель УФПС добавил, что у них нет информации о том, где победитель покупал билет. По его словам, почтовое отделение только продает билеты, при этом никакие персональные данные у покупателя не спрашивают.

"Документа, удостоверяющего личность, конечно, не нужно при покупке лотерейного билета", — уточнил он.

По его словам, в поселке Панино весной этого года уже был крупный выигрыш в лотерею — около 14 миллионов рублей.

Победители государственных лотерей получают всю сумму выигрыша, а затем в течение налогового года самостоятельно выплачивают по месту жительства подоходный налог в размере 13%. Лотерейный выигрыш ожидает своего обладателя не менее 3,5 лет.