Юные робототехники из Владивостока победили на Всемирной олимпиаде роботов

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Команды Центра развития робототехники из Владивостока стали победителями на Всемирной олимпиаде роботов, которая прошла в Коста-Рике, сообщает центр.

Всемирная Олимпиада роботов (WRO 2017) — это международные соревнования для школьников и студентов от 10 до 21 лет. Они проходят с 2004 года, ежегодно в них участвуют более 2000 юношей и девушек из 60 стран мира.

"В состав сборной России в этом году вошли четыре команды из Центра развития робототехники Владивостока — две команды младшей категории Little robot и HyperBeam, одна команда средней категории AXIOM и одна команда старшей категории VAIO. В младшей категории всего соревновалась 81 команда, в средней — 86 команд, а в старшей — 75. По результатам двухдневных соревнований три из четырех команд Центра развития робототехники, заняли почетные призовые места", — говорится в сообщении.

В младшей категории первое место заняла команда Little robot, второе место — команда HyperBeam. В средней категории первое место взяла команда AXIOM.

Филиалы Центра развития робототехники есть в ряде городов Приморья и в Хабаровске.