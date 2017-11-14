Туберкулез планируется победить к 2030 году, рассказала Скворцова

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе всероссийской научно-практической конференции "Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулёза", посвящённой памяти академика РАМН М. И. Перельмана.

Министр в ходе выступления пояснила, что в течение двух дней международным и российским экспертам предоставляется возможность обсудить важнейшие проблемы, связанные с туберкулезом, выработать подходы к решению, обсудить итоговый глобальный документ конференции.

"Принятие нашего глобального документа явится основой политической декларации… Таким образом, фактически мы начинаем серьезнейший цикл политических преобразований в области туберкулеза с единственной целью ликвидировать эту болезнь к 2030 году", — сказала Скворцова.

В конференции принимают участие более 1 тысячи российских и зарубежных специалистов и экспертов, представителей международных, в том числе неправительственных организаций.