Туберкулез планируется победить к 2030 году, рассказала Скворцова

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе всероссийской научно-практической конференции "Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулёза", посвящённой памяти академика РАМН М. И. Перельмана.
"Принятие нашего глобального документа явится основой политической декларации… Таким образом, фактически мы начинаем серьезнейший цикл политических преобразований в области туберкулеза с единственной целью ликвидировать эту болезнь к 2030 году", — сказала Скворцова.