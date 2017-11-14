МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число детей, нуждающихся в помощи логопеда, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает; о том, с чем это связано и как эксперты помогают преодолеть такие заболевания, накануне международного дня логопеда РИА Новости рассказала доцент кафедры логопедии МПГУ, кандидат педагогических наук Марина Любимова.

"Стало много детей с речевыми нарушениями. О причинах такого увеличения количества детей можно говорить очень долго. Они абсолютно разные. Но факт остается фактом, что к логопедам обращается все больше детей и дошкольного возраста, и школьного возраста, с нарушениями устной речи и с нарушениями письменной речи", — сказала Любимова.

Кроме этого, по ее словам, логопеды работают не только с детьми, но и со взрослыми. Например, к таким специалистам обращаются люди, перенесшие инсульт, из-за которого появляются тяжелые нарушения, в том числе и речевые. При этом эксперт отметила, что согласно статистике, количество инсультов сегодня увеличивается, а возраст тех, кто его перенес, снижается.

Как рассказала Любимова, сегодня к логопедам также обращаются не только те, кто уже имеет какие-либо нарушения, но и люди, которые просто хотят обследоваться.

"Родители хотят знать, правильно ли развивается речь ребенка, нет ли отклонений. Сейчас увеличивается количество таких родителей. Наверное, потому, что образовательный уровень повышается, и мама и папа понимают, что важно заранее предупредить возможное нарушение", — пояснила она.

Также, по ее словам, достаточно много обращаются к логопедам родители детей, для которых русский язык не является родным — так называемых билингвов, или двуязычных. "Строго говоря, это не совсем про логопеда, но поскольку логопед – это специалист по речи, конечно, логопеды оказывают помощь и таким детям", — сказала Любимова.

Нарушения и комплексный подход

По словам специалиста, сегодняшняя практика логопеда показывает, что не только увеличивается число детей, которые приходят с различными нарушениями, но и возрастает тяжесть таких нарушений.

"Я наблюдаю утяжеление речевых нарушений. Есть такой термин у логопедов – "чистое речевое нарушение", то есть не осложненное какими-то неврологическими отклонениями. Сейчас таких неосложненных речевых нарушений все меньше и меньше", — сказала она.

По ее словам, сегодня вопрос помощи таким детям все больше требует комплексного подхода. Эксперт пояснила, что логопед не является врачом и использует педагогические методы воздействия, однако в ряде случаев их уже бывает недостаточно, и необходимо работать на стыке разных научных знаний.

"Достаточно большое количество речевых нарушений, при которых только педагогическое воздействие неэффективно… Достаточно активно развивается нейропсихологическое направление в логопедии. Это исследования, касающиеся речевых нарушений в русле психолингвистики. Можно сказать, это такой тренд — мультидисциплинарные исследования", — сказала она.

Эксперт пояснила, что логопеды учитывают достижения нейропсихологии и психолингвистики при диагностике детей, при выявлении речевых нарушений, их причин, каких-то проявлений и в коррекционной работе.

Проблемы и востребованность профессии

Как рассказала Любимова, несмотря на востребованность профессии, проблем в ней достаточно. В первую очередь это касается сокращения ставок логопедов в российских школах.

"Когда в результате реорганизации сначала всех логопедов, по крайней мере большую часть, в школах сократили, начались такие академические неуспехи детей в предметах филологического цикла, что поняли: логопед на самом деле в школе нужен, и он играет важную роль", — сказала эксперт.

Ранее об этой проблеме заявила и глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она призвала регионы увеличить количество ставок школьных психологов и логопедов. По словам министра, на сегодняшний день 58% детей имеют логопедические проблемы. При этом на одного школьного педагога-психолога приходится 850 учащихся, а в детских садах — 420 детей.

Тем не менее, по словам Любимовой, интерес к профессии логопеда среди молодежи есть.

"У нас в университете это одна из самых больших кафедр. Профессия логопеда по-прежнему остается достаточно известной, если сравнивать с другими профессиями дефектологическими, и является, наверное, такой достаточно престижной. Дети идут (учиться) на логопедию. Больше идет девочек, мальчиков, к сожалению, немного. Но конкурс на логопедию есть", — рассказала она.