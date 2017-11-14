МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число детей, нуждающихся в помощи логопеда, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает; о том, с чем это связано и как эксперты помогают преодолеть такие заболевания, накануне международного дня логопеда РИА Новости рассказала доцент кафедры логопедии МПГУ, кандидат педагогических наук Марина Любимова.
Кроме этого, по ее словам, логопеды работают не только с детьми, но и со взрослыми. Например, к таким специалистам обращаются люди, перенесшие инсульт, из-за которого появляются тяжелые нарушения, в том числе и речевые. При этом эксперт отметила, что согласно статистике, количество инсультов сегодня увеличивается, а возраст тех, кто его перенес, снижается.
Как рассказала Любимова, сегодня к логопедам также обращаются не только те, кто уже имеет какие-либо нарушения, но и люди, которые просто хотят обследоваться.
"Родители хотят знать, правильно ли развивается речь ребенка, нет ли отклонений. Сейчас увеличивается количество таких родителей. Наверное, потому, что образовательный уровень повышается, и мама и папа понимают, что важно заранее предупредить возможное нарушение", — пояснила она.
Также, по ее словам, достаточно много обращаются к логопедам родители детей, для которых русский язык не является родным — так называемых билингвов, или двуязычных. "Строго говоря, это не совсем про логопеда, но поскольку логопед – это специалист по речи, конечно, логопеды оказывают помощь и таким детям", — сказала Любимова.
Нарушения и комплексный подход
По словам специалиста, сегодняшняя практика логопеда показывает, что не только увеличивается число детей, которые приходят с различными нарушениями, но и возрастает тяжесть таких нарушений.
По ее словам, сегодня вопрос помощи таким детям все больше требует комплексного подхода. Эксперт пояснила, что логопед не является врачом и использует педагогические методы воздействия, однако в ряде случаев их уже бывает недостаточно, и необходимо работать на стыке разных научных знаний.
"Достаточно большое количество речевых нарушений, при которых только педагогическое воздействие неэффективно… Достаточно активно развивается нейропсихологическое направление в логопедии. Это исследования, касающиеся речевых нарушений в русле психолингвистики. Можно сказать, это такой тренд — мультидисциплинарные исследования", — сказала она.
Эксперт пояснила, что логопеды учитывают достижения нейропсихологии и психолингвистики при диагностике детей, при выявлении речевых нарушений, их причин, каких-то проявлений и в коррекционной работе.
Проблемы и востребованность профессии
Как рассказала Любимова, несмотря на востребованность профессии, проблем в ней достаточно. В первую очередь это касается сокращения ставок логопедов в российских школах.
Ранее об этой проблеме заявила и глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она призвала регионы увеличить количество ставок школьных психологов и логопедов. По словам министра, на сегодняшний день 58% детей имеют логопедические проблемы. При этом на одного школьного педагога-психолога приходится 850 учащихся, а в детских садах — 420 детей.
Тем не менее, по словам Любимовой, интерес к профессии логопеда среди молодежи есть.
"У нас в университете это одна из самых больших кафедр. Профессия логопеда по-прежнему остается достаточно известной, если сравнивать с другими профессиями дефектологическими, и является, наверное, такой достаточно престижной. Дети идут (учиться) на логопедию. Больше идет девочек, мальчиков, к сожалению, немного. Но конкурс на логопедию есть", — рассказала она.