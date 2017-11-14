В Госдуму внесли законопроект о статусе волонтерских организаций

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законопроект, определяющий статус волонтерских организаций, внесен в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроектом уравниваются понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяется статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляются требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Также определяются полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волотнерскими организациями.

Отмечается, что предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии.