Сабсаби рассказал об оставшихся в Сирии россиянах, желающих вернуться домой

ГРОЗНЫЙ, 13 ноя — РИА Новости. В Сирии осталась группа россиян, которые не успели присоединиться к возвратившимся на родину, сообщил журналистам спецпредставитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"На территории Сирии осталась группа россиян, которые не успели дойти до условленного места и остались там", — сказал Сабсаби, который в понедельник вернулся в Грозный с группой спасенных женщин и детей в составе 41 человека.

"Переговоры по освобождению группы, которую мы сегодня привезли, шли более трех недель. Людей собирали в течение двух месяцев. Кто-то смог сам уйти с территорий, подконтрольных ИГ*, кого-то перехватили по дороге в городах Эль-Камышлы и Хасаки. К сожалению, есть те, кто не смог дойти и остались там. Надеемся, что в течение нескольких дней они смогут добраться в безопасное место", — добавил Сабсаби.

По его словам, состояние здоровья возвратившихся удовлетворительное. В настоящее время россияне проходят медосмотр и таможенные процедуры для пересечения госграницы Российской Федерации.

*Запрещенная в России террористическая организация